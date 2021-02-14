Росберг: Ферстаппен единственный, кто может представлять угрозу Хэмилтону

Чемпион мира Формулы-1 2016 года, бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг считает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжит доминировать в серии и в 2021 году. По его словам, единственный, кто может составить британцу хоть какую-либо конкуренцию, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«У Льюиса потрясающий талант и лучший болид. Единственный, кто может представлять угрозу Хэмилтону, Макс Ферстаппен. Возможно, это удастся ещё и Серхио Пересу, но в том случае, если машина „Ред Булл“ будет хороша. Что касается Боттаса, то с каждым годом в «Мерседесе» его шансы на успех кажутся всё меньше», — приводит слова Росберга GPblog.
Напомним, недавно стало известно, что Льюис Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом». Соглашение будет действовать один год.
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