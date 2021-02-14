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Риккардо показал шлем на сезон-2021

Риккардо показал шлем на сезон-2021
Авто / Формула-1 0

Новобранец «Макларена» Даниэль Риккардо показал новый шлем, который планирует использовать в сезоне-2021. По большей части он выполнен в светло-голубых и оранжевых тонах.

Сверху наложена надпись — «Всё хорошо в любом случае».

По словам Риккардо, она имеет два значения. В первую очередь слоган должен соответствовать философии того, что, невзирая ни на какие обстоятельства, всё в итоге будет хорошо. Второе значение кроется в том, что он позитивно воспринимает всех людей, независимо от цвета кожи, вероисповедания и так далее.

Соответствующее видео доступно на странице Даниэля Риккардо в «Инстаграме».

Напомним, минувший сезон австралиец провёл в «Рено». В «Макларене» его напарником станет Ландо Норрис.

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