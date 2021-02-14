Джовинацци: контракт всего на один год мотивирует меня

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал, что готов выступать под давлением. По словам итальянца, контракт лишь на один год придаёт ему дополнительной мотивации.

«Я доволен тем прогрессом, который продемонстрировал в минувшем сезоне, особенно по сравнению с 2019 годом. Но я ещё молод и мне нужно сильно прибавить. В 2021 году хочу сделать ещё один шаг вперёд.

Что касается контракта всего на один год, то в течение карьеры я всегда испытывал давление. Мне никогда и ничего не давалось легко, всегда должен был бороться. Нужно уметь выступать под давлением, это тоже часть игры. Я всегда говорил, что годичный контракт лишь придаёт мотивации бороться за своё место. Так что в 2021 году также буду вести эту борьбу», — приводит слова Джовинацци F1i.