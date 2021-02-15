В гонке «Дайтона-500» в NASCAR произошёл масштабный завал
В уходящий уик-энд в США стартовал сезон в чемпионате NASCAR. 14 февраля в Дайтона-Бич (штат Флорида, США) проходит гонка «Дайтона-500». В её ходе сразу несколько претендентов на победу попали в масштабный завал. Кайл Буш атаковал Кристофера Белла, тот в свою очередь пытался прессинговать Арика Алмиролу, но ошибся, в результате чего последний потерял контроль над происходящим. Это и стало катализатором большого завала, в котором поучаствовало более десяти гонщиков.
Соответствующее видео доступно на странице NASCAR в «Твиттере». Права на видео принадлежат NASCAR.
Следующий этап NASCAR пройдёт 21 февраля, он также состоится на известной трассе в Дайтона-Бич.
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