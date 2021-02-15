Зафнауэр считает, что у Феттеля будет шанс на несколько побед в сезоне-2021

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнаур выразил мнение, что у четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля в новом сезоне будет возможность не только регулярно бороться за подиумы, но и одержать несколько побед.



«Мы хотим начать новый сезон с того места, на котором остановились в прошлом году. У нас была третья по скорости машина на длинных отрезках, но команда закончила чемпионат лишь на четвёртой позиции, уступив «Макларену». Нам не повезло. Если мы сможем набирать очки более стабильно, то будем в состоянии занять третье место. Это должно быть нашей целью. Я думаю, что мы должны как можно лучше начать чемпионат и бороться за места на подиуме. Если всё будет складываться в нашу пользу, как это было в Бахрейне или Турции в том году, то мы сможем взять поул и иметь шанс на несколько побед.

Да, мы ещё учимся, и Себастьян поможет нам в этом. Команда должна привыкнуть к этому, но она в состоянии справиться. Со временем мы будем сражаться на вершине всё чаще и чаще и чувствовать себя там более комфортно», — приводит слова Зафнауэра GrandPX.