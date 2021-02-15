«Ред Булл» подтвердил сделку с «Хондой» и будет использовать её наработки до 2025 года

Пресс-служба «Ред Булл» выпустила официальное сообщение, в котором подтвердила, что австрийская команда и сестринская «Альфа Таури» будут использовать до 2025 года силовые установки, созданные по наработкам «Хонды».
Напомним, ФИА утвердила изменения по запрету на доработку двигателей в Формуле-1, они вступят в силу с начала сезона 2022 года. «Ред Булл» сформировал новую компанию Powertrains. Это подразделение будет базироваться в Милтон-Кейнсе и готовить силовые установки по наработкам японского моториста.
«Мы обсуждали эту тему с «Хондой» в течение некоторого времени и после решения ФИА приостановить разработку силовых установок с 2022 года наконец смогли достичь соглашения относительно дальнейшего использования их гибридных двигателей. Благодарны за сотрудничество в этом отношении.
Создание Red Bull Powertrains Limited — смелый шаг, но мы пошли на него после тщательного и детального рассмотрения. Мы осознаём необходимость огромных обязательств, но считаем, что создание этой новой компании — наиболее конкурентоспособный вариант», — приводит слова консультант «Ред Булл» Хельмута Марко пресс-служба команды.
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