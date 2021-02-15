«Хонда» — о сотрудничестве с «Ред Булл»: по сути, мы помогаем спорту в целом
Пресс-служба «Хонды» прокомментировала новость о том что наработки японских мотористов будут до 2025 года использоваться командами Формулы-1 «Ред Булл» и «Альфа Таури».
«Мы привержены нашей цели — к 2050 году добиться углеродно-нейтрального баланса, поэтому направляем все ресурсы из Формулы-1 в эту область.
Однако, как компания, которая участвовала в Формуле-1 на протяжении нескольких десятилетий, мы чувствовали, что поступаем правильно, помогая нашим двум нынешним командам-клиентам и, по сути, спорту в целом.
Тот факт, что «Ред Булл» и «Альфа Таури» разрешено использовать наши технологии, должен гарантировать их дальнейшее участие в соревнованиях, это хорошо для спорта и болельщиков», — приводит выдержку из пресс-релиза GPblog.
«Ред Булл» подтвердил сделку с «Хондой» и будет использовать её наработки до 2025 года
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