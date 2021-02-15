Дорнбос: с Пересом для «Ред Булл» откроется новый мир, они не будут игрушкой «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос заявил, что у него большие ожидания от предстоящего дебюта Серхио Переса в составе «Ред Булл».
«С Пересом для них откроется новый мир. Я не говорю, что он будет чертовски быстрым сразу, к тому же квалификация — не сильнейшая его сторона. Но, имея 10-летний опыт работы с разными командами, Чеко развил способность достигать пика по воскресеньям, когда и должен это делать.
Серхио – это именно то, что искал «Ред Булл», чтобы иметь возможность играть в игру с «Мерседесом», а не быть игрушкой в их руках. В этой области вы обязательно почувствуете разницу.
Конечно, может случаться так, что Перес сядет в болид и скажет: «Чёрт возьми, эту машину трудно контролировать!» Аналогичные проблемы возникали и у его предшественников. Но Серхио в этом случае может прибегнуть к своему опыту. Думаю, он способен очень быстро настроить машину. Так что я многого от него жду», — приводит слова Дорнбоса PLanetF1.
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