Презентация нового болида «Макларена». Прямая видеотрансляция начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 15 февраля, команда Формулы-1 «Макларен» проведёт предсезонную презентацию, на которой публике будет представлен болид под индексом MCL35M с силовой установкой «Мерседес».
Во время трансляции, которая начнётся в 22:00 мск, ожидаются интервью с руководством коллектива из Уокинга, а также пилотами Даниэлем Риккардо и Ландо Норрисом.
«Перед тем как снять покрывало с машины, мы собираемся рассказать вам о жизни Ландо и Даниэля, а также намерены повеселиться с нашими специальными гостями и виртуальной публикой», – отмечается в анонсе «Макларена».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть трансляцию можно в YouTube-аккаунте команды «Макларен».
«Макларен» с сезона-2021 откажется от двигателей «Рено» и будет использовать силовые установки «Мерседес». В прошлом году команда заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 202 очка. После окончания сезона команду покинул пилот Карлос Сайнс — младший. Испанец перешёл в «Феррари». Его место в «Макларене» занял австралиец Даниэль Риккардо.
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