В «Альфа Ромео» завели двигатель на новом болиде, использовав звук для создания анимации
Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала в социальных сетях небольшой анимационный ролик со звуком двигателя «Феррари», который впервые запустили на новом болиде 2021 года.
«Снова этот звук», — подписали видео в пресс-службе.
Видео доступно на странице «Альфа Ромео» в «Твиттере».
Напомним, презентация болида «Альфа Ромео» на сезон-2021 состоится в Варшаве (Польша) 22 февраля. Машина получит индекс C24. Основными гонщиками команды остались Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.
Ранее СМИ сообщали, что будущее «Альфа Ромео» в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в «Королевских гонках» зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов «Фиат» и «Пежо».
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