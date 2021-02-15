В «Альфа Ромео» завели двигатель на новом болиде, использовав звук для создания анимации

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала в социальных сетях небольшой анимационный ролик со звуком двигателя «Феррари», который впервые запустили на новом болиде 2021 года.



«Снова этот звук», — подписали видео в пресс-службе.

Видео доступно на странице «Альфа Ромео» в «Твиттере».

Напомним, презентация болида «Альфа Ромео» на сезон-2021 состоится в Варшаве (Польша) 22 февраля. Машина получит индекс C24. Основными гонщиками команды остались Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.



Ранее СМИ сообщали, что будущее «Альфа Ромео» в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в «Королевских гонках» зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов «Фиат» и «Пежо».