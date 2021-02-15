«Ред Булл» обяжут поставлять двигатели другим командам в случае необходимости

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда после того, как решилась самостоятельно создавать силовые установки по наработкам «Хонды» должна будет при необходимости осуществлять поставку двигателей другим командам.

«Да, принимая на себя роль производителя силовых установок, вы связаны обязательствами по поставкам. В нашем случае это не будет отличаться от «Мерседеса», «Феррари» и «Рено», — приводит слова Хорнера Racingnews365.



Напомним, ФИА утвердила изменения по запрету на доработку двигателей в Формуле-1, они вступят в силу с начала сезона 2022 года. «Ред Булл» сформировал новую компанию Powertrains. Это подразделение будет базироваться в Милтон-Кейнсе и готовить силовые установки по наработкам японского моториста.