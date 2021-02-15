Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Алонсо выписали из больницы после ДТП и операции

Алонсо выписали из больницы после ДТП и операции
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Испанский пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо выписан из больницы после ДТП, в которое он угодил на прошлой неделе.

11 февраля стало известно, что двукратный чемпион Формулы-1 стал участником дорожно-транспортного происшествия в Швейцарии. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики обнаружили у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию». Испанские СМИ отмечали, что Алонсо «удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на импланты».

Фото доступно на странице Tiempo Añadido RPA в «Твиттере».

Алонсо рассчитывает вернуться к тренировкам ближе к концу этой недели. Сезон-2021 должен стать первым для Фернандо в Формуле-1 после двухлетнего перерыва.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021