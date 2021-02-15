Алонсо выписали из больницы после ДТП и операции

Испанский пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо выписан из больницы после ДТП, в которое он угодил на прошлой неделе.
11 февраля стало известно, что двукратный чемпион Формулы-1 стал участником дорожно-транспортного происшествия в Швейцарии. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики обнаружили у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию». Испанские СМИ отмечали, что Алонсо «удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на импланты».
Фото доступно на странице Tiempo Añadido RPA в «Твиттере».
Алонсо рассчитывает вернуться к тренировкам ближе к концу этой недели. Сезон-2021 должен стать первым для Фернандо в Формуле-1 после двухлетнего перерыва.
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