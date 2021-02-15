В «Макларене» отреагировали на признание «Мерседеса» о проблемах с новым мотором

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки кратко прокомментировал признание мотористов «Мерседеса», что они столкнулись с проблемами при обновлении силовой установки к сезону-2021 Формулы-1.



«Мы провели все полноценные тесты на динамометре, и у нас проблем не было. Вероятно, „Мерседес“ мог бы ответить подробнее на ваш вопрос о проблемах, а мы, увы, нет», — передаёт слова Ки корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



Ки также рассказал, что его инженеры не столкнулись с глобальными проблемами при адаптации шасси к новому двигателю.



«При установке нового мотора мы должны были уважать требования по омологации. Архитектура машины 2021 года довольно сильно отличается, но омологированные детали остались прежними. Однако не думаю, что мы пошли на серьёзные компромиссы и при большой свободе правил сделал бы многое по-другому.



Мощность у моторов сейчас примерно одинаковая — всё не так, как было сразу после введения нового регламента. Но у двигателей разная конструкция. У „Мерседеса“ невероятно аккуратная конструкция, и она хорошо нам подошла», — отметил Ки.

В «Мерседесе» сообщили о проблемах с силовой установкой