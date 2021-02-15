В «Альфа Таури» впервые запустили мотор на машине 2021 года

Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала в своих социальных сетях небольшой ролик с первым запуском двигателя на болиде 2021 года.



«Надеюсь, вы нашли свои наушники, потому что мы готовы к 2021 году. Погрузитесь в наш опыт запуска двигателя в комплекте с 8D-аудио», — гласит сообщение пресс-службы «Альфа Таури» в «Твиттере».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на YouTube-канале «Альфа Таури».

Напомним, команда презентует публике новый болид 19 февраля. Машина сезона-2021 получит индекс AT02.



27 и 28 января команда из Фаэнцы провела тесты на трассе в Имоле на болиде 2018 года. Ещё одни тренировочные заезды прошли накануне в Мизано. Все три дня за рулём болида «Альфа Таури» работал японский дебютант Юки Цунода.