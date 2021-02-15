Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Альфа Таури» впервые запустили мотор на машине 2021 года

В «Альфа Таури» впервые запустили мотор на машине 2021 года
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала в своих социальных сетях небольшой ролик с первым запуском двигателя на болиде 2021 года.

«Надеюсь, вы нашли свои наушники, потому что мы готовы к 2021 году. Погрузитесь в наш опыт запуска двигателя в комплекте с 8D-аудио», — гласит сообщение пресс-службы «Альфа Таури» в «Твиттере».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на YouTube-канале «Альфа Таури».

Напомним, команда презентует публике новый болид 19 февраля. Машина сезона-2021 получит индекс AT02.

27 и 28 января команда из Фаэнцы провела тесты на трассе в Имоле на болиде 2018 года. Ещё одни тренировочные заезды прошли накануне в Мизано. Все три дня за рулём болида «Альфа Таури» работал японский дебютант Юки Цунода.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021