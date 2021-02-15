Зайдль рассказал, как «Макларен» помогает Риккардо адаптироваться
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, как его команда помогает своему новичку Даниэлю Риккардо.
«Мы должны удостовериться, что когда в Бахрейне Даниэль приступит к работе на первой пятничной тренировке, то не должно быть ощущения, что он проводит за нас первую гонку. Наш план подготовки выстроен в соответствии с этой задачей.
У нас с Даниэлем было много онлайн-сессий, во время которой мы рассказывали, как работает команда и машина, как выстроены наши рабочие процессы и системы, а в последние недели он был на базе, работал на симуляторе и с инженерами. Теперь мы с нетерпением ждём возможность узнать его первые ощущения от управления машиной на реальной трассе», — передаёт слова Зайдля корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
Первая презентация машины Формулы-1 2021 года. «Макларен» снова с «Мерседесом». LIVE!
В 22:00 мск нас ждёт премьера болида, который в теории должен измениться в новом сезоне Формулы-1 сильнее всего.
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