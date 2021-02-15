Риккардо рассчитывает бороться в сезоне-2021 за подиумы

Австралийский новичок «Макларена» Даниэль Риккардо выразил надежду, что в сезоне-2021 сможет в составе своей новой команды сражаться за подиумы. В 2020 году Риккардо завоевал два подиума с «Рено», а пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Карлос Сайнс также попадали в тройку лучших.



«Моя цель — подиумы. Команда добилась этого в прошлом году, так что я говорю себе: ага, значит, я тоже могу этого добиться.



Это мой уже 11-й сезон в Ф-1, я опытнее, но у Ландо больший опыт работы с командой, он более интегрирован в неё. Для меня это возможность узнать что-то новое — как о пилотаже, так и о работе с командой. Я уверен в себе, но открыт для нового. У нас схожий подход, но мы немного из разных поколений. Это создаёт хорошую комбинацию. У нас наверняка будет хорошая атмосфера в команде, но я верю, что борьба на трассе будет хорошей, серьёзной», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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