Норрис рассказал, как заражение коронавирусом сказалось на его здоровье
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал о собственной физической форме после того, как во время зимней паузы в Формуле-1 он переболел коронавирусом. Ранее гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл признался, что после лечения от коронавируса ему долго не удавалось восстановить кондиции.
«К счастью, у меня всё было неплохо. Несколько дней я не чувствовал запахов, пару недель ощущалась усталость, но с тех пор я уже полностью восстановился. Не скажу, что коронавирус оказал большое влияние. Пока я был на карантине, то занимался на велосипеде, проводил кардиотренировки у себя дома. С тех пор всё вернулось в норму, я занимался тренировками, как обычно. Всё в порядке», — передаёт слова Норриса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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