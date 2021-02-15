Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Норрис рассказал, как заражение коронавирусом сказалось на его здоровье

Норрис рассказал, как заражение коронавирусом сказалось на его здоровье
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал о собственной физической форме после того, как во время зимней паузы в Формуле-1 он переболел коронавирусом. Ранее гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл признался, что после лечения от коронавируса ему долго не удавалось восстановить кондиции.

«К счастью, у меня всё было неплохо. Несколько дней я не чувствовал запахов, пару недель ощущалась усталость, но с тех пор я уже полностью восстановился. Не скажу, что коронавирус оказал большое влияние. Пока я был на карантине, то занимался на велосипеде, проводил кардиотренировки у себя дома. С тех пор всё вернулось в норму, я занимался тренировками, как обычно. Всё в порядке», — передаёт слова Норриса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021