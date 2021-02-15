Норрис прокомментировал увольнение Албона из «Ред Булл»

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал решение команды «Ред Булл» не сохранять Александера Албона в роли боевого пилота «быков» на сезон-2021. Вместо друга Норриса руководство «Ред Булл» решило посадить за руль мексиканца Серхио Переса.
«Действительно, Алекс — мой хороший друг. Я не обсуждал с ним произошедшее. Мне жаль его, он хороший гонщик. Это трудно. Но вот такая сложная Формула-1. Он добрался до Ф-1, побеждал практически всех в младших сериях, но карьера в Ф-1 может завершиться очень быстро. Я ценю Алекса очень высоко, жаль его, но верю, что он ещё попробует вернуться в Формулу-1», — передаёт слова Норриса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
В сезоне-2021 Албон будет резервным пилотом «Ред Булл», а также будет выступать в серии DTM.
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