Риккардо — о спринтерских гонках: не хочу, чтобы ценность победы в Ф-1 снижалась

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о своём отношении к вероятному появлению в Формуле-1 дополнительных спринтерских гонок. Скорее всего, в 2021 году будут проведены три спринтерские гонки в субботу, которые определят стартовый порядок на главную гонку этапа. При этом пока не определено, будут ли пилоты получать дополнительные очки и станут ли победителя спринтерской гонки считать полноценным победителем гонки Ф-1.



«Мне больше нравится такой вариант, чем реверсивные решётки. Лучшие парни из лучших команд останутся впереди — ничего искусственного, так что я меньше опасаюсь такого варианта. Мне нравится идея с большим числом гонок и меньшим числом тренировок. Но я хочу, что победа в Ф-1 не становилась проще, чтобы её ценность не снижалась. Если этот момент учтут, то я открыт к этой идее», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



Идею также прокомментировал руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.



«Мы не хотим, чтобы искусственно менялся порядок пилотов, как это было бы в случае с реверсивными решётками. Рабочая группа постарается как можно быстрее всё изучить, но, как известно, дьявол всегда в деталях. Мы с нетерпением ждём возможности попробовать что-то новое и посмотреть, как это сработает», — отметил Зайдль.