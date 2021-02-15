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Риккардо — о спринтерских гонках: не хочу, чтобы ценность победы в Ф-1 снижалась

Риккардо — о спринтерских гонках: не хочу, чтобы ценность победы в Ф-1 снижалась
Авто / Формула-1 0
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Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о своём отношении к вероятному появлению в Формуле-1 дополнительных спринтерских гонок. Скорее всего, в 2021 году будут проведены три спринтерские гонки в субботу, которые определят стартовый порядок на главную гонку этапа. При этом пока не определено, будут ли пилоты получать дополнительные очки и станут ли победителя спринтерской гонки считать полноценным победителем гонки Ф-1.

«Мне больше нравится такой вариант, чем реверсивные решётки. Лучшие парни из лучших команд останутся впереди — ничего искусственного, так что я меньше опасаюсь такого варианта. Мне нравится идея с большим числом гонок и меньшим числом тренировок. Но я хочу, что победа в Ф-1 не становилась проще, чтобы её ценность не снижалась. Если этот момент учтут, то я открыт к этой идее», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Идею также прокомментировал руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.

«Мы не хотим, чтобы искусственно менялся порядок пилотов, как это было бы в случае с реверсивными решётками. Рабочая группа постарается как можно быстрее всё изучить, но, как известно, дьявол всегда в деталях. Мы с нетерпением ждём возможности попробовать что-то новое и посмотреть, как это сработает», — отметил Зайдль.

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