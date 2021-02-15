В «Макларене» назвали свой дуэт гонщиков одним из самых сильных в Формуле-1

Руководитель британской команды Формулы-1 Андреас Зайдль поделился собственным мнением о новом дуэте боевых пилотов — британце Ландо Стролле и новичке коллектива австралийце Даниэле Риккардо.



«Мы невероятно довольны тем, как Ландо развивается с момента своих первых тестов в 2017 году — от пилота по развитию до самого молодого в истории британского гонщика на подиуме. Даниэль же является для команды следующим шагом вперёд, его решение присоединиться к „Макларену“ — свидетельство нашего прогресса. Как проверенный победитель гонок, Даниэль привносит с собой энергию и опыт, чтобы двигать „Макларен“ дальше вперёд. Вместе Ландо и Даниэль составляют один из сильнейших дуэтов гонщиков в нашем спорте», — приводит слова Зайдля пресс-служба британской команды.

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