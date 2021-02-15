Риккардо сообщил, что Абитебуль так и не сделал татуировку
Новичок «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о прогрессе в истории с татуировкой для босса «Рено» Сириля Абитебуля.
Напомним, летом 2020 года стало известно, что Даниэль Риккардо заключил пари с руководителем команды «Рено» Сирилем Абитебулем. Согласно условиям пари, в случае, если Риккардо удастся финишировать на подиуме, Абитебуль будет вынужден сделать татуировку. Дизайн тату должен выбрать Даниэль Риккардо, а место и размер — Абитебуль.
По итогам сезона-2020 Риккардо дважды финишировал на подиуме, благодаря чему выиграл пари.
«Вы точно узнаете, когда это произойдёт. К сожалению, ещё не сделали. У нас с Сирилем незавершённое дело», — передаёт слова Даниэля Риккардо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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