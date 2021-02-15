«Макларен» показал новую машину на сезон-2021 Формулы-1. Фото

Команда Формулы-1 «Макларен» провела презентацию нового болида, который получил индекс MCL35M.
«MCL35M — эволюция болида 2020 года MCL35. В новой версии улучшены аэродинамика и шасси, над чем команда работала на протяжении зимы. Наряду с этим команда представила новую силовую установку, разработанную «Мерседесом». Двигатель Mercedes-AMG M12 E Performance был интегрирован в дизайн болида MCL35M компанией «Макларен» при поддержке Mercedes High Performance Powertrains и представляет собой одно из нескольких ключевых изменений в рамках эволюции болида.
Любимая фанатами ливрея болида претерпела небольшие изменения и сохранила культовые цвета «Макларена», впервые использованные командой в 1960-х годах с основателем команды Брюсом Маклареном за рулём болида», — говорится в заявлении команды «Макларен».
Фото: Официальный сайт «Макларена»
MCL35M
Фото: Официальный сайт «Макларена»
MCL35M
Фото: Официальный сайт «Макларена»
Напомним, «Макларен» с сезона-2021 откажется от двигателей «Рено» и будет использовать силовые установки «Мерседес». В прошлом году команда заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 202 очка. После окончания сезона команду покинул пилот Карлос Сайнс — младший. Испанец перешёл в «Феррари». Его место в «Макларене» занял австралиец Даниэль Риккардо.
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