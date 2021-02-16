«Уралкалий» отказался от апелляции по делу «Форс Индия» и опроверг участие Rich Energy

Руководство промышленного гиганта «Уралкалий» отказалось от идеи подачи апелляции на решение лондонского суда по иску к администрации команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт». Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Томас Мэйер.



«Мне сказали, что „Уралкалий“ отказался от запланированной апелляции на решение суда по поводу продажи „Форс Индия“ компании „Рейсинг Пойнт“. Кроме того, была опровергнута информация, что Rich Energy принимала участие в совместном тендере в 2018 году», — написал Томас Мэйер в своём «твиттере».



Напомним, в декабре 2020 года суд отклонил иск российской компании к администрации команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт». «Уралкалий» планировал подавать апелляцию на сегодняшнее решение суда и отстаивать свои права. Напомним, что владельцем крупной компании является Дмитрий Мазепин, отец Никиты Мазепина, который с 2021 года будет выступать в Ф-1.