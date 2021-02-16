«Макларен» объяснил отсутствие логотипов «Мерседеса» на новом болиде

В 2021 году на болидах «Макларена», комбинезоне пилотов и форме ключевых сотрудников не будет логотипов «Мерседеса» несмотря на то, что команда из Уокинга перешла на силовые установки немецкого производителя.
Как пишет Motorsport, «Макларен» объяснил это чисто клиентскими отношениями с «Мерседесом», которые не распространяется на маркетинговую сделку.
Аналогичной политики придерживаются в «Рейсинг Пойнт» (сейчас «Астон Мартин»), где не используют значок «Мерседеса», хотя команда также является одним из клиентов немецкого производителя.
В «Уильямсе» логотипы «Мерседеса» не используют в ливрее машины, но они присутствуют на комбинезонах пилотов — Джорджа Расселла, который является участником молодёжной программы «Мерседеса», и Николаса Латифи.
В прошлом году «Макларен» действительно использовал логотипы «Рено» и на комбинезонах пилотов, и на кожухе моторного отсека болида. Однако в этом сезоне их сделка с «Мерседесом» никак не связана с продвижением бренда немецкого автопроизводителя.
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