«Макларен» объяснил отсутствие логотипов «Мерседеса» на новом болиде

В 2021 году на болидах «Макларена», комбинезоне пилотов и форме ключевых сотрудников не будет логотипов «Мерседеса» несмотря на то, что команда из Уокинга перешла на силовые установки немецкого производителя.

Как пишет Motorsport, «Макларен» объяснил это чисто клиентскими отношениями с «Мерседесом», которые не распространяется на маркетинговую сделку.

Аналогичной политики придерживаются в «Рейсинг Пойнт» (сейчас «Астон Мартин»), где не используют значок «Мерседеса», хотя команда также является одним из клиентов немецкого производителя.

В «Уильямсе» логотипы «Мерседеса» не используют в ливрее машины, но они присутствуют на комбинезонах пилотов — Джорджа Расселла, который является участником молодёжной программы «Мерседеса», и Николаса Латифи.

В прошлом году «Макларен» действительно использовал логотипы «Рено» и на комбинезонах пилотов, и на кожухе моторного отсека болида. Однако в этом сезоне их сделка с «Мерседесом» никак не связана с продвижением бренда немецкого автопроизводителя.