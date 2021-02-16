Российская дрифт-серия представила календарь сезона-2021
Российская дрифт-серия представила календарь сезона 2021 года, в рамках которого в RDS GP планируется провести 7 этапов. Все намеченные уик-энды должны пройти на разных трассах в России.
Отличием от календаря сезона-2020 является возвращение в расписание этапов трассы «Красное кольцо» в Красноярске, которая должна была принять этап RDS GP ещё год назад, но из-за пандемии коронавируса этого не случилось.
При этом нового автодрома «Игора Драйв», который в 2020 году был открыт под Санкт-Петербургом и в том числе за год принял этап RDS GP, в версии календаря на сезон-2021 нет. Не исключено, что трасса может принять 3-й этап, место проведения которого пока не названо.
RDS GP. Сезон-2021:
- 1-2 мая — Moscow Raceway (Москва);
- 22-23 мая — NRing (Нижний Новгород);
- 3-4 июля — объявят позже;
- 24-25 июля — Atron Circuit (Рязань);
- 21-22 августа — Red Ring (Красноярск);
- 18-19 сентября — ADM Racewy (Москва);
- 16-17 октября — Sochi Autodrom (Сочи).
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