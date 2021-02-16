Российская дрифт-серия представила календарь сезона 2021 года, в рамках которого в RDS GP планируется провести 7 этапов. Все намеченные уик-энды должны пройти на разных трассах в России.

Отличием от календаря сезона-2020 является возвращение в расписание этапов трассы «Красное кольцо» в Красноярске, которая должна была принять этап RDS GP ещё год назад, но из-за пандемии коронавируса этого не случилось.

При этом нового автодрома «Игора Драйв», который в 2020 году был открыт под Санкт-Петербургом и в том числе за год принял этап RDS GP, в версии календаря на сезон-2021 нет. Не исключено, что трасса может принять 3-й этап, место проведения которого пока не названо.

RDS GP. Сезон-2021: