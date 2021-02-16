«Ред Булл» может пригласить Марио Иллиена для создания моторов по наработкам «Хонды»

Чтобы выпускать силовые установки по наработкам «Хонды», с сезона-2022 «Ред Булл» создаст специальное подразделение Powertrains. Как сообщает GrandPX, его может возглавить бывший руководитель департамента двигателей «Мерседеса» Энди Кауэлл. Ещё один потенциальный претендент на эту роль - Марио Иллиен.



«Мы возьмём к себе некоторых людей из «Хонды», но в остальном в отрасли принято переманивать сотрудников у конкурентов», — отметил консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.



В схожем ключе высказался и руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер.

«Помимо сотрудников «Хонды» в ближайшие недели и месяцы будет заполнен ряд дополнительных должностей. Сделка даёт нам достаточно времени, чтобы найти этих нужных людей», — отметил он.