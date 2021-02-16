Новый босс Ф-1 Доменикали хочет, чтобы больше гонщиков следовало примеру Хэмилтона

Экс-руководитель «Феррари» Стефано Доменикали, который с 2021 года сменил на посту исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри, заявил, что хотел бы, чтобы больше гонщиков брали пример с Льюиса Хэмилтона и говорили на темы, выходящие за рамки «Королевских гонок».
«Льюис, который будет бороться за свой восьмой титул, не боится делиться идеями с внешним миром, обращаясь не только к фанатам Формулы-1, но и к людям, не имеющим отношения к спорту. Это одна из причин, по которой я хочу, чтобы все пилоты расширяли свой кругозор. Они должны знать, что происходит вне спорта», — приводит слова функционера Racingnews365.
Доменикали также рассказал, что планирует обсудить в ближайшее время несколько тем, включая инициативу We Race as One, с комиссаром НБА Адамом Сильвером.
«Формула-1 и НБА одинаково думают о равенстве, обе организации не боятся выражать себя. Я хорошо знаю Адама Сильвера, и мы скоро встретимся с ним и несколькими другими руководителями спортивных лиг, чтобы обсудить общие вопросы», — добавил глава Ф-1.
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