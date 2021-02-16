Хорнер высказался о возможном назначении в Red Bull Powertrains экс-моториста «Мерседеса»
Руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера попросили прокомментировать слухи о том, что бывший глава департамента двигателей «Мерседеса» Энди Кауэлл может возглавить специальное подразделение Powertrains.
«То, чего он достиг в «Мерседесе», очень впечатляет. Но я думаю, что сейчас Энди сосредоточен на проектах за пределами Формулы-1», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Ещё один потенциальный претендент на роль главы Powertrains — Марио Иллиен.
Напомним, ФИА утвердила изменения по запрету на доработку двигателей в Формуле-1, они вступят в силу с начала сезона 2022 года. «Ред Булл» сформировал новую компанию Powertrains. Это подразделение будет базироваться в Милтон-Кейнсе и готовить силовые установки по наработкам японского моториста.
«Ред Булл» может пригласить Марио Иллиена для создания моторов по наработкам «Хонды»
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