Хорнер высказался о возможном назначении в Red Bull Powertrains экс-моториста «Мерседеса»

Руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера попросили прокомментировать слухи о том, что бывший глава департамента двигателей «Мерседеса» Энди Кауэлл может возглавить специальное подразделение Powertrains.

«То, чего он достиг в «Мерседесе», очень впечатляет. Но я думаю, что сейчас Энди сосредоточен на проектах за пределами Формулы-1», — приводит слова Хорнера Racingnews365.



Ещё один потенциальный претендент на роль главы Powertrains — Марио Иллиен.

Напомним, ФИА утвердила изменения по запрету на доработку двигателей в Формуле-1, они вступят в силу с начала сезона 2022 года. «Ред Булл» сформировал новую компанию Powertrains. Это подразделение будет базироваться в Милтон-Кейнсе и готовить силовые установки по наработкам японского моториста.