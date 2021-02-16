Зафнауэр объяснил, почему «Астон Мартин» может занять третье место в Кубке конструкторов

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр оценил перспективы команды в Кубке конструкторов в новом сезоне. По его мнению, команда может побороться за третье место.
«Мы хотим начать выступление в новом сезоне на том уровне, на котором закончили предыдущий сезон. Большую часть сезона мы имели третью по скорости машину, но закончили выступление только на четвёртом месте. В новом сезоне нужно выступать более стабильно, если всё получится, то команда способна занять третье место в Кубке конструкторов. Если гонки будут складываться для нас так, как это было в Бахрейне и Турции, то мы будем способны брать поул, одержать несколько побед.
Наша команда ещё не имеет достаточно опыта для стабильных выступлений, Себастьян может помочь нам в этом. При прогрессе Лэнса и опыте Феттеля мы будем всё чаще сражаться за высокие места», — цитирует Зафнауэра пресс-служба Формулы-1.
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