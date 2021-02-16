Латифи: Расселл — лучший партнёр, с которым я когда-либо соревновался

Пилот «Уильямса» Николас Латифи поделился мнением о своём напарнике Джордже Расселле. Латифи высоко оценил Расселла.

«Я думаю, что не только остальные гонщики, но и большинство болельщиков уже поняли, что Расселл – один из лучших пилотов в квалификациях. Сейчас квалификации уделяется так много внимания, потому что это своего рода демонстрация навыков и потенциала пилота. Из всех моих напарников Джордж точно является лучшим.

Стоит обратить внимание, что Расселл редко ошибается, не важно, идёт подготовка к гонке или он проходит очередной круг, он практически не совершает ошибок», — приводит слова гонщика GPFans.

В минувшем сезоне Расселл девять раз выходил во второй сегмент квалификации, несмотря на посредственный болид «Уильямса».