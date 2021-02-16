В 2021 году трасса Гран-при Австралии будет изменена
Организаторы Гран-при Австралии намереваются изменить трассу в Мельбурне в 2021 году, сообщает издание Motorsport.
Всего план по реконструкции трассы состоит из трёх частей. Первый этап, который включал расширение пит-лейна, уже завершён. Второй этап начнётся 22 февраля и продлится до июля. В данный момент точные изменения трассы ещё не обнародованы, однако уже известно, что они затронут Лексайд драйв. Лексайд драйв – это дорога общего пользования, которая проходит с шестого по 13-й поворот гоночной трассы.
Третий этап изменений пройдёт после этапа Гран-при в 2021 году и будет включать в себя замену покрытия. Его на трассе не меняли с момента переезда гонок в 1995 году из Аделаиды в Мельбурн.
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