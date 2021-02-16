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В «Ред Булл» не исключили, что будут самостоятельно производить двигатели после 2025 года

В «Ред Булл» не исключили, что будут самостоятельно производить двигатели после 2025 года
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не исключил, что команда решит самостоятельно производитель двигатели. По словам Хорнера, это возможно, учитывая условия нового моторного регламента 2025 года. С 2022 года «Ред Булл» будет использовать технологии «Хонды». Они будут внедряться через компанию Red Bull Powertrains Limited.

«Нам необходимо долгосрочное видение ситуации. Вложения в эти мощности были довольно существенными. Нам нужен и краткосрочный план на нынешний регламент, и, конечно, мы должны быть готовы справиться самостоятельно, какими бы ни были новые правила.

Со стратегической точки зрения это большая задача. Наша судьба будет находиться в наших руках. Тогда мы окажемся в равных условиях с «Мерседесом», «Феррари» и другими заводскими командами.

На мой взгляд, мы не обязаны искать партнёра. Мы уже получили независимость, можно работать самостоятельно. Но если будет привлекательный вариант сотрудничества, то его нужно рассмотреть», — цитирует Хорнера RaceFance.

Хорнер высказался о возможном назначении в Red Bull Powertrains экс-моториста «Мерседеса»
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