В «Ред Булл» не исключили, что будут самостоятельно производить двигатели после 2025 года

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не исключил, что команда решит самостоятельно производитель двигатели. По словам Хорнера, это возможно, учитывая условия нового моторного регламента 2025 года. С 2022 года «Ред Булл» будет использовать технологии «Хонды». Они будут внедряться через компанию Red Bull Powertrains Limited.
«Нам необходимо долгосрочное видение ситуации. Вложения в эти мощности были довольно существенными. Нам нужен и краткосрочный план на нынешний регламент, и, конечно, мы должны быть готовы справиться самостоятельно, какими бы ни были новые правила.
Со стратегической точки зрения это большая задача. Наша судьба будет находиться в наших руках. Тогда мы окажемся в равных условиях с «Мерседесом», «Феррари» и другими заводскими командами.
На мой взгляд, мы не обязаны искать партнёра. Мы уже получили независимость, можно работать самостоятельно. Но если будет привлекательный вариант сотрудничества, то его нужно рассмотреть», — цитирует Хорнера RaceFance.
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