«Альпин» проведёт презентацию болида 2 марта
Пресс-служба «Альпин» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что презентация нового болида команды состоится 2 марта. Напомним, 2021 год станет первым, в котором команда будет выступать под названием «Альпин». Прежде она носила название «Рено». Цвета «Альпин» в 2021 году будут защищать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.
Соответствующий пост доступен на странице французской команды в социальной сети.
Напомним, первой командой, показавший болид на 2021 год, стал «Макларен». Их презентация прошла 15 февраля.
Расписание презентаций команд в 2021 году
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).
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