«Альпин» проведёт презентацию болида 2 марта

Пресс-служба «Альпин» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что презентация нового болида команды состоится 2 марта. Напомним, 2021 год станет первым, в котором команда будет выступать под названием «Альпин». Прежде она носила название «Рено». Цвета «Альпин» в 2021 году будут защищать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.

Соответствующий пост доступен на странице французской команды в социальной сети.

Напомним, первой командой, показавший болид на 2021 год, стал «Макларен». Их презентация прошла 15 февраля.

Расписание презентаций команд в 2021 году

19 февраля. «Альфа Таури»

22 февраля. «Альфа Ромео»

26 февраля. «Феррари» (презентация команды)

2 марта. «Альпин»

2 марта. «Мерседес»

3 марта. «Астон Мартин»

5 марта. «Уильямс»

10 марта. «Феррари» (болид).