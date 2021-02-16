Росберг: Феттель по-прежнему один из лучших в истории

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о перспективах четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин». По его словам, немец по-прежнему является одним из лучших гонщиков в истории.

«Себастьяну были необходимы перемены. В „Феррари“ он был в негативной парадигме, в таких условиях работать непросто. Рад, что теперь он нашёл новую возможность. В „Астон Мартин“ он снова будет героем и будет праздновать. На фоне успеха он снова может стать прежним. Феттель по-прежнему один из лучших в истории», — приводит слова Росберга Formula1News.co.uk.

Напомним, минувший сезон стал одним из худших в карьере Феттеля. Ещё до его старта он знал, что покинет «Скудерию». О контракте с «Астон Мартин» Себастьян договорился в ходе сезона-2020.