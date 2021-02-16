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«Астон Мартин» проведёт презентацию болида 3 марта

«Астон Мартин» проведёт презентацию болида 3 марта
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Астон Мартин» на странице команды в «Твиттере» огласила дату презентации болида. Она состоится 3 марта. Напомним, 2021 год станет первым, в котором команда будет выступать под этим брендом. В минувшем сезона она называлась «Рейсинг Пойнт». Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов.

Вместо Серхио Переса в её составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.

Соответствующий твит доступен на странице «Астон Мартин» в социальной сети.

Расписание презентаций команд в 2021 году

19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).

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