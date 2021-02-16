Шварцман прошёл подгонку сиденья в Prema

Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2 в составе Prema, прошёл подгонку сиденья. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«То время года, когда должен убедиться, что на протяжении всего сезона мне будет комфортно», — написал россиянин.

Соответствующий пост доступен на его странице в социальной сети.

Напомним, Роберт Шварцман проведёт второй сезон в Формуле-2. Минувший чемпионат он завершил на четвёртом месте, набрав 177 очков. Напарнику по команде и чемпиону серии Мику Шумахеру он проиграл 38 очков. В ходе сезона-2020 многочисленные слухи связывали Шварцмана с переходом в команды Ф-1 «Альфа Ромео» или «Хаас», но в академии «Феррари» приняли решение оставить Роберта ещё на один год в Ф-2.