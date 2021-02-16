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Видео: дебют Риккардо за рулём «Макларена»

Видео: дебют Риккардо за рулём «Макларена»
Авто / Формула-1 0

15 февраля команда «Макларен» первой из участников чемпионата Формулы-1 провела презентацию нового болида. 16 февраля команда из Уокинга вывела машину на трассу «Сильверстоун» и провела съёмочный день. За рулём успели поработать и Ландо Норрис, и новобранец команды Даниэль Риккардо.

Это был дебютный выезд австралийца на трассу в составе британской команды.

Соответствующие кадры также доступны на странице «Макларена» в «Инстаграме».

Напомним, Даниэль Риккардо в минувшем сезоне защищал цвета «Рено». В 2020 году Даниэль дважды завоевал третье место. Чемпионат завершил на пятом месте в общем зачёте. В составе «Макларена» он заменил Карлоса Сайнса, который начнёт 2021 год в составе команды «Феррари».

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