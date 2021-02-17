Норрис прокомментировал первые заезды в новом болиде «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от съёмочного дня, в ходе которого ему удалось проехать 100 км за рулём болида образца 2021 года.

«Прежде всего, хочу сказать, что здорово вернуться в болид. Хорошо сесть в машину, над которой все так тяжело работали. Снимаю шляпу перед командой.

Впечатления хорошие. Сложные погодные условия, чтобы говорить об ощущениях, но, как говорил, рад вернуться в болид и попробовать атаковать на пределе.

Попробовал начать сезон с той ноги и быть готовым, как можно лучше. Теперь я могу больше влиять на работу с машиной, давая обратную связь. Можем делать машину быстрее. Пока жаловаться не на что, но пока ещё слишком рано о чём-то судить", — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.