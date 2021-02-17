Эллисон заявил, что потолок бюджета может создать сложности для «Мерседеса»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон выразил мнение, что немецкая команда в сезоне-2021 может столкнуться с трудностями, если её болид не окажется быстрым с самого начала. Причина — введение бюджетного лимита.



«2021 год несёт большие изменения для всего нашего спорта. В первую очередь из-за изменений финансовых правил и введения так называемого потолка бюджетов. Затраты больших команд сократятся до уровня середины пелотона, и все теперь будут в примерно равных условиях.

Это очень интересное изменение для нас, так как «Мерседес» — одна из самых больших команд в Формуле-1. Нам нужно выяснить, как сохранить преимущество в чемпионате с гораздо меньшими финансовыми ресурсами, чем были доступны прежде.

Это коснётся и болида. Нужно будет сделать так, чтобы его компоненты служили дольше, а затраты на их изготовление, наоборот, уменьшились. При этом важно не потерять в производительности. Однако создание машины — это лишь первый этап. Нам предстоит весь сезон развивать её. Для нас, конечно, было бы идеально, чтобы болид получился быстрым с самого начала. Так мы сможем значительно сэкономить. Будем надеяться, что мы вложили в него достаточно, чтобы он позволял бороться на самом высоком уровне уже со старта», — приводит слова Эллисона Motorsport Week.