Мик Шумахер – о дебюте в «Хаасе»: возможно, мы сумеем подняться на подиум

Новичок «Хааса» Мик Шумахер заявил, что для него идеальным вариантом в дебютном сезоне в Ф-1 стало бы попадание на подиум.

«Это не самая большая команда, но в ней все очень тесно общаются с гонщиками. Мы много разговариваем друг с другом, и это хорошо, потому что так лучшие понимаешь истинные цели. Надеюсь, глоток свежего воздуха поможет всем в команде снова получить должную мотивацию.

Нужно честно оценивать потенциал машины и усердно работать. Лучшим для нас был бы сценарий, при котором мы могли просто набирать очки и, возможно, в сумасшедших гонках, как в прошлом году, однажды подняться на подиум. Это, конечно, мечта, но мы тоже можем грезить о ней», — приводит слова Шумахера Auto Motor und Sport.

Напомним, напарником Мика в «Хаасе» будет российский пилот Никита Мазепин.