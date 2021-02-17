Мик Шумахер – о дебюте в «Хаасе»: возможно, мы сумеем подняться на подиум

Новичок «Хааса» Мик Шумахер заявил, что для него идеальным вариантом в дебютном сезоне в Ф-1 стало бы попадание на подиум.
«Это не самая большая команда, но в ней все очень тесно общаются с гонщиками. Мы много разговариваем друг с другом, и это хорошо, потому что так лучшие понимаешь истинные цели. Надеюсь, глоток свежего воздуха поможет всем в команде снова получить должную мотивацию.
Нужно честно оценивать потенциал машины и усердно работать. Лучшим для нас был бы сценарий, при котором мы могли просто набирать очки и, возможно, в сумасшедших гонках, как в прошлом году, однажды подняться на подиум. Это, конечно, мечта, но мы тоже можем грезить о ней», — приводит слова Шумахера Auto Motor und Sport.
Напомним, напарником Мика в «Хаасе» будет российский пилот Никита Мазепин.
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