Франц Тост: у Гасли может снова появиться шанс выступить за «Ред Булл»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что если французский пилот Пьер Гасли продолжит выступать так же сильно, как это было в 2020 году, то он сможет вернуться в основную команду «Ред Булл».



«Я думаю, что Гасли счастлив остаться в «Альфа Таури». Он любит команду, а мы любим его. Если Пьер продолжит гоняться в следующем сезоне, как в 2020 году, то у него определённо появится шанс снова выступить за «Ред Булл» или другую конкурентоспособную команду. У него есть всё, чтобы стать успешным», — приводит слова Тоста Racingnews365 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.



Напомним, Гасли в прошлом сезоне одержал свою первую победу в Формуле-1, выиграв Гран-при Италии. Он закончил чемпионат на 10-м месте в личном зачёте, набрав 75 очков.

Руководитель «Альфа Таури» Тост: мы надеемся выиграть гонку в сезоне-2021