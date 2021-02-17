Абитебуля заметили на базе «Альфа Ромео»

Журналист RaceFans Дитер Ренкен сообщил, что бывший глава команды Формулы-1 «Рено» Сириль Абитебуль был замечен на базе «Альфа Ромео».
«Я слышал из достоверных источников, что Абитебуль был замечен на базе «Альфа Ромео» в Хинвиле. Он, конечно, мог просто нанести старому врагу Фреду Вассеру визит вежливости или же…» — написал Ренкен на своей странице в "Твиттере".
Ранее СМИ сообщали, что будущее «Альфа Ромео» в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в «Королевских гонках» зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов «Фиат» и «Пежо».
В результате слияния концернов PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles создан один из крупнейших автопроизводителей в мире Stellantis, в который вошли 14 брендов, включая «Альфа Ромео». Его возглавляет Карлос Таварес – друг и бывший коллега Абитебуля по «Рено»
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