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Мазепин прошёл подгонку сиденья в «Хаасе»

Мазепин прошёл подгонку сиденья в «Хаасе»
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прошёл процедуру подгонки сиденья на базе команды. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть на странице «Хааса» в «Твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны.

Предстоящий сезон станет для Мазепина дебютным в Формуле-1. Его напарником станет сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мик Шумахер.

Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.

Ранее Мазепин рассказал, какие вызовы в дебютном сезоне в Ф-1 станут самыми сложными.

Мазепин обозначил вызовы, которые стоят перед ним в дебютном сезоне в Ф-1
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