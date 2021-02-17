Мазепин прошёл подгонку сиденья в «Хаасе»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прошёл процедуру подгонки сиденья на базе команды. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть на странице «Хааса» в «Твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны.



Предстоящий сезон станет для Мазепина дебютным в Формуле-1. Его напарником станет сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мик Шумахер.

Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.

Ранее Мазепин рассказал, какие вызовы в дебютном сезоне в Ф-1 станут самыми сложными.