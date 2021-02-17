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«Чувствую себя как дома». Мазепин показал фото с подгонки сиденья в «Хаасе»

«Чувствую себя как дома». Мазепин показал фото с подгонки сиденья в «Хаасе»
Авто / Формула-1 0
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин опубликовал в своём «инстаграме» фотографии с процедуры подгонки сиденья на базе команды.

«Первый день в „Хаасе“. Чувствую себя как дома», — написал Никита Мазепин в своём «инстаграме», добавив фразу на русском языке: «Подгонка сиденья в команде».

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны.

Предстоящий сезон станет для Мазепина дебютным в Формуле-1. Его напарником станет сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мик Шумахер.

Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.

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