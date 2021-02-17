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В «Уильямсе» провели шейкдаун нового болида

В «Уильямсе» провели шейкдаун нового болида
Авто / Формула-1 0
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» на своей странице в «Твиттере» опубликовала видео с шейкдауна нового болида сезона-2021. Машина получила индекс FW43B.

«На один шаг ближе. 5 марта 2021 года», — подписали видеозапись в «Уильямсе».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на странице команды «Уильямс» в «Твиттере».

Напомним, презентация болида состоится 5 марта 2021 года. Это будет первый полный сезон команды при новых владельцах из Dorilton Capital. Пару пилотов, как и в прошлом году, составят Джордж Расселл и Николас Латифи.

Расписание презентаций команд в 2021 году:

19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).

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