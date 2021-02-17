В «Альфа Ромео» показали тизер нового болида со скрытым посланием болельщикам

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала в социальных сетях тизер болида 2021 года, при этом ответив на попытки пользователей рассмотреть ливрею и логотипы спонсоров на тизере презентации болида. При засветлении фотографии болельщики увидели надпись на нижней части болида.
«Попробуем снова?!» — гласит надпись на нижней части болида.
Фото доступно на странице «Альфа Ромео» в «Твиттере».
В 2020 году «Альфа Ромео» провернула подобный трюк, только в тот раз на болиде было написано «Хорошая попытка».
Напомним, презентация болида «Альфа Ромео» на сезон-2021 состоится в Варшаве (Польша) 22 февраля. Машина получит индекс C24. Основными гонщиками команды остались Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.
СМИ сообщали, что будущее «Альфа Ромео» в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в «Королевских гонках» зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов «Фиат» и «Пежо».
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