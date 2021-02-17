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В новом сезоне «Хаас» может сменить цвет ливреи на розовый

В новом сезоне «Хаас» может сменить цвет ливреи на розовый
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Хаас» может радикально изменить ливрею в 2021 году, сообщает немецкое издание Express. По информации источника, команда ведёт переговоры с компанией BWT, которая может стать титульным спонсором. Если стороны достигнут соглашения, основным цветом ливреи «Хааса» в новом сезоне станет розовый.

Напомним, BWT была титульным спонсором «Рейсинг Пойнт», однако после смены названия на «Астон Мартин» и ребрендинга компания завершила сотрудничество с командой.

В сезоне 2021 года состав команды «Хаас» будет полностью изменён. Пилотами команды станут россиянин Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик.

Напомним, накануне Мазепин прошёл подгонку сиденья на базе команды.

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