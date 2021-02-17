В новом сезоне «Хаас» может сменить цвет ливреи на розовый
Команда Формулы-1 «Хаас» может радикально изменить ливрею в 2021 году, сообщает немецкое издание Express. По информации источника, команда ведёт переговоры с компанией BWT, которая может стать титульным спонсором. Если стороны достигнут соглашения, основным цветом ливреи «Хааса» в новом сезоне станет розовый.
Напомним, BWT была титульным спонсором «Рейсинг Пойнт», однако после смены названия на «Астон Мартин» и ребрендинга компания завершила сотрудничество с командой.
В сезоне 2021 года состав команды «Хаас» будет полностью изменён. Пилотами команды станут россиянин Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик.
Напомним, накануне Мазепин прошёл подгонку сиденья на базе команды.
«Чувствую себя как дома». Мазепин показал фото с подгонки сиденья в «Хаасе»
Рекомендуем вам
- 17 февраля 2021
-
22:04
-
20:49
-
19:31
-
18:54
-
18:14
-
17:43
-
15:50
-
15:24
-
15:16
-
14:24
-
13:00
-
12:32
-
12:08
-
11:47
-
10:55
-
09:03
-
00:20
- 16 февраля 2021
-
22:40
-
21:00
-
19:59
-
19:34
-
18:51
-
17:28
-
15:54
-
15:28
-
14:24
-
14:07
-
13:37
-
12:40
-
12:25
-
11:50
-
11:07
-
10:49
-
10:08
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам