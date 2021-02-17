Мазепин прокомментировал первый визит на базу «Хааса»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал первый визит на базу команды, где он прошёл процедуру подгонки сиденья.
«Очень рад встретиться с командой, так как ожидание получилось очень долгим. К сожалению, из-за ограничений по причине пандемии я не мог приехать сюда раньше. День прошел замечательно — я прошел подгонку сиденья, встретился с инженерами. Теперь буду с нетерпением ждать Бахрейна», — сказал Мазепин на видео, опубликованном пресс-службой «Хааса».
Напомним, стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена, без флага и гимна страны.
Предстоящий сезон станет у Мазепина дебютным в Формуле-1. Его напарником станет сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мик Шумахер.
Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.
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