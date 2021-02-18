«Компенсирует жертвы». Ярно Трулли отреагировал на титул сына в Ф-4 ОАЭ

Бывший пилот Формулы-1 Ярно Трулли поделился эмоциями после того, как его сын Энцо завоевал свой первый титул в Формуле-4 ОАЭ.



«Превосходно, такие дни [когда завоёван титул] компенсируют все жертвы. Люди часто не представляют, что увлечение их сына автоспортом — это не то же самое, что брать его с собой на футбол. Речь идёт не только о затратах, но и об обязательствах. Приходится много и долго путешествовать, сохраняя при этом семейную гармонию, ведь у меня есть двое других детей.



Очевидно, у Энцо есть преимущество в том, что я его первый друг и советник. Но предпочитаю не говорить о гоночных качествах сына. Это неправильно, когда подобным занимается отец. Он определённо проявил способности и сумел применить их на практике. Мы начали это путешествие [в гонках] вместе, ради удовольствия, не искали специально лучшие команды и технику. Всё было только на энтузиазме. Я считаю, что Энцо усвоил эти ценности, и они помогли ему, как только он сел в формульный болид.



Будущее? На данный момент у нас есть контракт на участие в испанской Ф-4, но мы также оцениваем ряд других вариантов, потому что его способности пилота не остались незамеченными. Давайте посмотрим», — приводит слова Ярно PlanetF1 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Сын Трулли стал чемпионом Формулы-4 ОАЭ, россияне выиграли 3 финальные гонки из 4