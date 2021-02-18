Источник: розовую ливрею может примерить не «Хаас», а другая команда

Накануне несколько СМИ сообщили, что команда Формулы-1 «Хаас» может радикально изменить ливрею в 2021 году, так как ведёт переговоры с компанией BWT, которая может стать её титульным спонсором. По информации Autosport, другим кандидатом является «Уильямс».



В команде из Гроува не дали чёткого ответа по этому поводу.



«Уильямс» формирует новое направление развития бренда и коммерческую стратегию, что вызывает значительный интерес, поскольку мы начинаем новую эру для команды. По своей природе эти обсуждения являются конфиденциальными, поэтому мы не комментируем какие-либо детали или предположения», — сообщил представитель команды.



Напомним, BWT была титульным спонсором «Рейсинг Пойнт», однако после смены названия на «Астон Мартин» и ребрендинга компания завершила сотрудничество с командой.

В новом сезоне «Хаас» может сменить цвет ливреи на розовый